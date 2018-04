Bombeiros e Prefeitura definem manutenção do prédio onde será instalado o Colégio Militar em AF

Bruno Felipe

A Escola Estadual Militar do Corpo de Bombeiros ‘Dom Pedro II’ já é uma realidade no município de Alta Floreta, e quem confirmou esta informação foi o Coronel Ramão Correia Barbosa, comandante do VII Comando Regional, após uma reunião na manhã desta quinta-feira 12, com a prefeita interina Marineia Munhoz. Na ocasião, foi definido como será a pintura do novo colégio e a manutenção de suas estruturas, que ficarão a cargo da prefeitura municipal. De acordo com o comandante, após as instalações estarem completamente concluídas, iniciará o processo seletivo para alunos. “A Seduc vai entrar com todos os materiais de recursos humanos e o corpo de bombeiros vai administrar a escola”, explicou o comandante em entrevista ao Jornal O Diário. Segundo ele, a previsão é de começar o funcionamento do colégio ainda no segundo semestre deste ano.

Conforme o comandante informou, a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Seduc-MT), ficará responsável por realizar os processos seletivos de contratação dos professores. Além disso, para este ano, a escola ofertará vagas há estudantes do 7° ao 1° ano. Serão cerca de 12 salas disponibilizadas à nova metodologia de ensino que tange o militarismo e o corpo de bombeiros. As datas de início das aulas ainda não foram definidas, mas o comandante se mostrou orgulhoso com a vinda da única escola Militar do estado de Mato Grosso.

“Primeiramente é orgulho, vai ser a primeira escola do bombeiro no estado de MT, foi uma ideia que nós implantamos e graças a Deus as pessoas que abraçaram essa ideia que colocaram em prática estão vivenciando o dia de hoje, então é uma satisfação”, disse Ramão. Ele ressaltou que em 2018 não haverá vagas para os 2° e 3 ° anos devido as aulas iniciarem na metade do ano, o que, segundo ele, complicaria a aplicação da metodologia.

O decreto para a instalação do Colégio Militar foi assinado pelo governador de Estado de Mato Grosso Pedro Taques e publicado no Diário Oficial da União na quinta-feira 05. O anúncio da implantação da Escola foi feito durante uma reunião no gabinete do prefeito afastado Asiel Bezerra, no dia 20 de dezembro de 2017, após inúmeras polêmicas com o ponto de instalação. No dia 08 de março o Secretário de Estado de Educação assinou a autorização, agora o decreto para a instalação definitiva foi assinado pelo governador.