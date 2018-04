‘1º Coletivo Rock Festival’ será realizado neste sábado

Bruno Felipe

Acontecerá neste sábado 14, a partir das 20:00h, o 1° ‘Coletivo Rock Festival’ no teatro da Praça do Avião. O evento é idealizado pelo ‘Coletivo Rock na Floresta’ em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. O evento será a primeira atividade do coletivo, que retornou com força total, após um tempo desativado devido ao desligamento de alguns integrantes. Atualmente, cerca de 30 pessoas fazem parte do coletivo, dentre eles, o articulador cultural e cantor da banda ‘Psiconáuticos’, André de Castro, “Houveram muitos coletivos de rock na cidade, mas em 2015 a gente retoma com o coletivo e agora retomando com força total, com muita gente boa, gente que já participou dos coletivos iniciais, que já tem uma bagagem muito grande em conhecimento desse tipo de situação que é a situação do coletivo que é diferente, o coletivo exige articulação e envolvimento de todos, envolvimento de todas as bandas, decisões tomadas em grupo”, disse o cantor em entrevista ao Jornal O Diário.

De acordo com André, o festival deste sábado é apenas o início das atividades do coletivo, contudo, segundo ele as próximas atividades irão englobar toda a história da musicalidade e do gênero rock “O coletivo rock ele também é um coletivo para estudos sobre o rock, um coletivo que tem a função de estimular os mais jovens a montarem as suas banda; Ao mesmo tempo também a ideia de que a gente desenvolva aqui sessões de cinema com o tema rock, e que a gente também seja um ponto de encontro, afinal de contas o rock ele é cultura mas é entretenimento também, o rock ele une as pessoas, então que também o coletivo seja esse ponto de encontro entre as pessoas antes de qualquer outra coisa”, disse ele.

As bandas ‘Dhelta 9’, ‘Mid Lane’, ‘The Fredericos’, ‘Psiconauticos’, ‘Astronautas do Acaso’, ‘Caphé e um trago’ e ‘Base de Troca’, prometem animar o público presente, tocando diversos sucessos e também músicas originais compostas pelos próprios artistas. Os ensaios de algumas das bandas acontecem no espaço TEAF, que atualmente possui diversas pessoas do teatro integradas no coletivo. “O pessoal do TEAF, que é um pessoal especializado em arte, é uma galera que tem um espaço aqui, esse espaço eles comungam com a gente, então a gente tem um auxílio de equipe de filmagens, a gente conta com o teatro pra fazer iluminação além também, da gente ter vários profissionais que fazem parte do grupo, mas que são profissionais de várias áreas, então a gente tem auxílio de pessoas diversas com conhecimentos diversos”, explicou André. Ele ressaltou que no evento deste sábado, os Motos Clubes ‘Roda Presa’ e ‘Insanos’, realizarão a exposição de suas motocicletas no pátio da praça a partir das 18:00h.

O valor do ingresso para o festival é de R$ 5 reais, ou um kilo de alimento não perecível, sendo que, todos os alimentos arrecadados serão destinados à Instituição Lar dos Idosos – Pedro Sierra Sanches. “É fundamental que haja a criação de um ambiente favorável para o estímulo da cena do Rock and Roll; Todos nós que participamos do coletivo hoje, em grande parte, começamos a fazer rock and rool dentro da escola, então é muito importante que a gente continue plantando essa semente pra que esse movimento continue existindo e realmente para que haja opção no cenário local”, disse o integrante da banda ‘Caphé e um trago’, Fernando Zilio, em entrevista para o Jornal O Diário.