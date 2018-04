Professora é agredida por aluno dentro da sala de aula

Bruno Felipe

Uma professora de 42 anos foi agredida por um aluno em uma escola localizada no Bairro Vila Nova, nesta última quinta-feira 05. O fato ocorreu no período matutino por volta das 9:40 horas. De acordo com informações registradas no boletim de ocorrências, o aluno estudante do 2° ano, pegou os materiais escolar de outro colega e colocou sobre a cadeira, sentando-se em cima deles.

Nesse momento, a professora interferiu e tentou retirar os materiais do aluno pegando pelo braço dele, e ao fazer isto, o estudante desferiu vários socos nas suas costas e chutes nas pernas, e lhe agrediu verbalmente com palavras de baixo calão. A vítima relatou no B.O que não é a primeira vez que o suspeito age dessa maneira, e que ele já a agrediu anteriormente, não só ela, mas também colegas de sala de aula. Diante dos fatos a professora se deslocou até à Central de Operações da Polícia Militar e registrou um Boletim de Ocorrências de lesão corporal e injúria. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a escola, mas ninguém quis comentar sobre o assunto.