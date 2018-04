Prefeita interina realiza reunião com entidades civis para debater a gestão pública municipal

Bruno Felipe

Foi realizada na tarde desta quinta-feira 05, uma reunião na Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) com a participação de entidades da sociedade civil organizada juntamente com a prefeita interina de Alta Floresta Marineia Munhoz, com o objetivo de debater a gestão pública municipal.

Na ocasião, estavam presentes representantes do CDL, o presidente do Rotary-AF Jair José Flores, assessores municipais, empresários, o presidente do Sindicato Rural Walmir Coco, e a imprensa local. Na reunião foram debatidos diversos assuntos que se faz necessária mudanças no âmbito municipal, dentre eles, a questão da folha de pagamento da saúde. Segundo Marineia, os recursos existem, mas a demanda acaba sendo elevada “Tem alguns recursos, mas a saúde hoje é uma demanda muito grande, às vezes temos que tirar do recurso do município pra investir na saúde por não ter vindo recurso do estado para nossos repasses onde que falta nas outras coisas”, disse a prefeita interina em entrevista ao Jornal O Diário.

O intuito da reunião também foi para as entidades conhecerem o perfil de gestão da prefeita interina. De acordo com o vice-presidente da CDL, Valdecir Casarim, mesmo com o curto prazo de gestão (90 dias), Marineia se mostrou disposta a resolver todas as questões debatidas “O objetivo da reunião foi conhecer a prefeita, o perfil dela, ver como que esta o nosso município, a prefeitura e em nível geral da cidade, e ver também como que ela pegou a prefeitura, o que ela pensa em fazer em 90 dias, que é muito curto prazo com a posição dela em relação a diversos programas da cidade”, disse Valdecir ressaltando ao final da reunião, a importância da atual gestora municipal em debater os problemas enfrentado pelo município entre as entidades “Foi muito bom, conhecemos o perfil dela, as perguntas foram feitas e respondidas, os problemas em geral são sempre os mesmos, mas ela se mostrou bem disposta a trabalhar para o município”, disse ele ao Jornal O Diário.

Outro assunto debatido na reunião foi a questão do relacionamento entre o executivo e legislativo. Na última quarta-feira 04, Marineia indicou para exercer funções de líder do governo na Casa de Leis a vereadora Aparecida Sicuto. A função de liderança do executivo era exercida até a última segunda-feira pelo vereador Valdecir Jose dos santos (Mendonça), que se desligou após o afastamento do prefeito Asiel Bezerra. O protocolo do ofício foi apresentado na Secretaria do legislativo municipal na manhã desta quarta-feira 04. “Como tinha que arrumar alguém eu peguei a Cida, por a gente ter bastante fidelidade e uma sintonia de conversar, e eu achei bem de acordo que ela fosse a minha líder”, disse Marineia ressaltando a importância de um bom relacionamento entre os dois poderes “Se não tiver, não tem como desenvolver os trabalhos, eles tem que estar por dentro do que esta acontecendo para poder estar nos ajudando a administrar”, disse ela.

De modo geral, a reunião desta quinta-feira colaborou para alavancar soluções junto ao poder executivo para que sejam tomadas atitudes imediatas, resolvendo as questões debatidas “Cada um falou os seus anseios, se esta satisfeito ou não; e eu deixei para responder depois que eu verificar, consultar a equipe do jurídico para saber qual é a resposta e estarei passando para eles”, disse Marineia que ressaltou dizendo que será realizada uma nova reunião em até 30 dias para que as respostas das perguntas não respondidas possam ser sanadas.