Pequena Companhia segue com apresentações hoje e amanhã

A Pequena Companhia de Teatro, vinda de São Luiz-MA, segue suas atividades em Alta Floresta com mais duas apresentações do espetáculo teatral “Velhos Caem do Céu como Canivetes”, hoje e amanhã, às 19h30 no Espaço Cultural TEAF. A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos uma hora antes do início do espetáculo. Haverá intérprete de Libras e audiodescrição em ambas as apresentações.

Como parte de uma programação que acontece desde segunda-feira, 02, a Pequena Companhia de Teatro, que circula com o patrocínio do Ministério da Cultura e Petrobras Distribuidora, trouxe para a sede do Teatro Experimental de Alta Floresta – TEAF uma oficina formativa para atores e estudantes de Teatro com duração de 12 horas, que foi acompanhada em grande número pelos frequentadores do Espaço Cultural TEAF e principalmente pelos alunos de teatro do Instituto Federal de Mato Grosso. Além disso, temos o Fórum Permanente de Reflexão, que vem estimulando a discussão e o intercâmbio de experiências entre TEAF e Pequena Companhia.

Não deixe de acompanhar este primoroso trabalho que visita nossa cidade.

Participe, VÁ AO TEATRO!

SERVIÇO

O quê: Espetáculo teatral “Velhos Caem do Céu como Canivetes”

Quando: dias 06 e 07 de abril (sexta e sábado) às 19h30

Onde: Espaço Cultural TEAF – Perimetral Rogério Silva, n° 3747, Setor Industrial

Quanto: ENTRADA GRATUITA – os ingressos serão distribuídos uma hora antes do início do espetáculo