Governador Pedro Taques decretou ponto facultativo hoje

Kariny Santos

O governador do Estado de Mato Grosso publicou na última terça-feira 27, o decreto N° 1.418, que definiu hoje 29, como ponto facultativo nos órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual referente à semana santa e ao feriado nacional da Paixão de Cristo. Em contato com a prefeitura municipal as informações que nos foram repassadas são de que o expediente nesta quinta-feira será normal.

Com o decreto, órgãos do governo estadual como Indea, Detran, Sefaz, Escritório Regional de Saúde terão suas atividades de forma diferenciada, alguns órgãos atendendo somente meio expediente. Quatro escolas estaduais que possuem sede no município, tem hoje como dia letivo normal, sendo: E.E Boa Esperança, E.E Guimaraes Rosa, E.E Mundo Novo e a Escola Indigena. A UNEMAT aderiu o ponto, porém a paralisação das atividades ou não segundo a coordenação do campus de Alta Floresta fica a cargo de cada professor.

A redação do Jornal O Diário entrou em contato com as escolas municipais, e segundo as informações coletadas, algumas realizaram festas em comemoração á pascoa na data de ontem, não havendo aulas nessas unidades hoje. Já outras, optaram por realizar as festas no período matutino e encerrar o expediente ao meio dia.

As agências bancárias de Alta Floresta optaram por parar somente na sexta-feira. Órgãos de cunho federal também devem ter expediente normal hoje.