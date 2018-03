Galeria do bairro Boa Nova 3 foi entregue em Alta Floresta

Kariny Santos

Foi entregue na manhã de ontem 28, a obra de construção da galeria pré-fabricada em concreto armado na Avenida São Gabriel, principal via de acesso ao Bairro Boa Nova 3. A cerimônia que foi marcada por desejos de melhoras ao prefeito Dr. Asiel Bezerra de Araújo que na semana que vem sai de licença, contou com a presença de secretários e diretores municipais, funcionários públicos, moradores, vereadores e da vice-prefeita Marinéia Munhoz que assume o cargo na próxima segunda-feira 02.

A obra que teve início no mês de agosto, já era para ter sido entregue a cerca de quatro meses. A benfeitoria foi avaliada no início da obra pelo chefe do Executivo Municipal em aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) uma vez que a mesma foi realizada nos moldes de outras três já entregues, com a fabricação própria das aduelas.

“Essa ponte do Boa Nova 3 tem muitos anos que a população reivindica essa obra, que antes era de madeira, mas madeira a cada dois anos está caindo e tendo que fazer de novo e esse tempo é demorado, da ultima vez demorou seis meses porque é demorado mesmo, mas graças a Deus conseguimos fazer e entregar á população e se Deus quiser nunca mais vai cair isso aqui”, destacou Bezerra que mesmo debilitado e se afastando do cargo, fez questão de antes do afastamento de noventa dias inaugurar essa obra. Atualmente no âmbito urbano, falta a conclusão da ponte do bairro Cidade Bela; ao todo são cinco pontes na área urbana e cinco na rural.

Claudiomilson da Silva Oliveira, presidente da Associação de Moradores dos Bairros Boa Nova 1, 2 e 3, considerou a obra muito importante para a população que reside no Setor Boa Nova, o morador aproveitou o momento de fala disponibilizado para fazer reclamações acerca de atitudes de alguns membros do legislativo, “há mais de vinte anos essa ponte está para sair aqui e teve alguns vereadores que vieram aqui falar que é obra dele, que ele estava fazendo aqui, então quero dizer que esses vereadores que estou na frente da prefeitura como funcionário à mais de vinte anos e sempre cobramos a ponte do Boa Nova e nunca saiu”, explicou o presidente da associação frisando que a galeria vai acabar com os transtornos provocados pela ponte de madeira e reduzir o risco de acidentes.

O vereador Cidão, que reside no setor, foi taxativo ao considerar a obra transformadora. “A população agora não tem a preocupação de sofrer acidentes naquela ponte, você vê que é uma obra de primeira qualidade”, disse.

O presidente da Câmara de Vereadores, Emerson Machado, parabenizou o prefeito Asiel Bezerra e o secretário Eloi Luiz de Almeida por mais uma obra executada com recursos próprios no município. “Parabéns Dr. Asiel, pois temos muitos problemas na cidade, mas lembrando que nunca foi feito serviços como esta sendo este, são três pontes dessa que vale meio milhão cada uma, então parabéns prefeito e secretario de obras que estão deixando sua marca”, destacou.