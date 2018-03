Corpo de Bombeiros atende mulher que foi atropelada na rua F

Da reportagem

Mais um acidente de trânsito foi registrado em Alta Floresta, desta vez na rua F, esquina com F1. Duas motos envolveram-se em um acidente, porém quem se deu mal foi a condutora do veículo que estava trafegando na rua F (estando na preferencial) e foi abalroada por outra moto que estava na rua F1. A condutora da moto da preferencial caiu e precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros, o condutor do segundo veículo evadiu-se do local.

“Ele ao invés de ajudar, foragiu do local”, disse uma testemunha enquanto acionava o Corpo de Bombeiros. O registro de nossa equipe de reportagens (foto Anna Carolina) mostram o momento do atendimento.

Com a chegada do feriadão prolongado, a orientação das autoridades de segurança pública é para que a população redobre os cuidados.