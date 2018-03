Bombeiros de Alta Floresta recebem treinamento sobre doenças infectocontagiosas

Nesta última terça-feira (27/03), o Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta participou de uma palestra com o Serviço de Assistência Especializada e Centro de Testagem e Aconselhamento do Município de Alta Floresta, o CTA/SAE. A palestra consistiu em demonstrar aos militares da companhia as variedades de doenças infectocontagiosas como HIV, hepatites, tuberculoses entre outras, que oferecem riscos à Guarnição de Serviço Operacional durante os atendimentos de ocorrência.

O palestrante Carlos Aurélio Santos da Rosa, bioquímico-farmacêutico do SAE/CTA-Alta Floresta, destacou as diversas doenças existentes no município, assim como a importância da biossegurança nas atividades pré e intra-hospitalares.

Por fim, orientou a tropa sobre a profilaxia, medidas que são tomadas após a vítima entrar em contato com sangue e/ou secreções, e assim reduzir os riscos de contaminação. A palestra faz parte do planejamento operacional da tropa, que visa a capacitação continuada dos militares. (Assessoria)