ARTIGO: O “Escritório Modelo”, a Engenharia Civil da FADAF e os EAD

O que é o “Escritório Modelo”?

Em resumo, prezado Leitor, é mais um grande progresso para Alta Floresta e o Nortão, sobretudo para o carente e excluído que moram aqui. Logo em seguida, vamos explicar-lhe o que é o Escritório Modelo, lembrando antecipadamente que o termo é criação do Ministério da Educação-MEC.

Depois de meses de preparação, no dia 21 de março de 2018, foi assinado o Contrato de Parceria entre o Instituto Educacional do Norte de Mato Grosso-IENOMAT (antiga UNIFLOR) e a Prefeitura de Alta Floresta para a implantação do Escritório Modelo de Arquitetura e Engenharia-EMAE da Faculdade de Direito de Alta Floresta.

O EMAE é um projeto de extensão universitária, sem fins lucrativos que tem como finalidade acadêmica completar a educação universitária do curso presencial de Engenharia Civil da Faculdade de Direito de Alta Floresta-FADAF, de maneira que, sob a supervisão de seus professores, os estudantes possam oferecer serviços técnicos gratuitos na área de construção civil para a população carente e sem recurso financeiro que tiver renda familiar menor ou igual a três salários mínimos para o projeto de construção de sua residência, que pode ter no máximo 70m².

O Curso de Engenharia Civil da FADAF, além de sua finalidade acadêmica, acima descrita, tem também uma finalidade social e humana: disponibiliza, um escritório, que é o Escritório Modelo, com equipamentos preparados para atender a população carente onde serão desenvolvidos projetos arquitetônicos e complementares (estrutural, elétrico e hidro-sanitário). O Ecritorio Modelo será dirigido pela Profa. Arquiteta e Urbanista Celis Bender junto com a Profa. Coordenadora do Curso de Engenharia Civil Marlize Reffatti Zinelli.

Assim sendo, o Escritório Modelo, a partir de agora, em sua área, irá fazer o que, na área jurídica, faz o Núcleo de Prática Jurídica para o Curso de Direito. Em outros termos: agora, em Alta Floresta, quando o carente, tiver que fazer e encaminhar para a Prefeitura de Alta Floresta um projeto de construção de sua casa, ele poderá recorrer gratuitamente ao Escritório Modelo, parte do Curso de Engenharia Civil da Faculdade de Direito de Alta Floresta.

O Escritório Modelo, prezado Leitor, é, pois, mais um elemento e uma qualidade monumental para o Sr., seus parentes, amigos e conhecidos compararem e ajuizarem o que é o Curso Presencial de Engenharia Civil da FADAF (antiga UNIFLOR) quando comparado com os vários cursos de Engenharia Civil a Distância, instalados em Alta Floresta. Além disso, é bom lembrar que os acadêmicos da Engenharia Civil da FADAF gozam de privilégio de poder usar seis laboratórios, fazer sem cessar viagens de estudos, em geral de um dia inteiro, e ter à sua disposição uma Biblioteca Física de 30.000 (trinta mil) livros e uma Biblioteca Virtual de 6.000 (seis mil) livros.

Doutor José Antônio Tobias – Diretor da FAF/FADAF