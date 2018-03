Van é reformada e entregue para Secretaria Municipal de Agricultura

Kariny Santos

Foi realizada na manhã desta terça-feira 27, no prédio da CEPLAC onde funciona a Secretaria de Agricultura e a de Desenvolvimento, a entrega de uma Van modelo Peugeot, que foi reformada pela Secretaria de Estado de Agricultura. A solenidade contou com a presença de autoridades locais como prefeito municipal Asiel Bezerra, vice-prefeita Marinéia Munhoz, vereadores municipais e do secretário estadual de agricultura Suelme Fernandes.

O Programa de Revitalização da Cafeicultura no Estado de Mato Grosso – pró Café Mato Grosso – é desenvolvido pelo Governo do Estado de Mato Grosso através da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (SEAF), Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER) em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Rondônia e Embrapa Agrossilvipastoril);

O programa Pró Café, teve início em Alta Floresta a cerca de três anos e segundo Suelme tem como objetivo fomentar e fortalecer a cadeia produtiva do café nas regiões Norte e Noroeste do Estado como alternativa sustentável de geração de renda para conter o desmatamento nos municípios.

“O prefeito Asiel nos procurou dizendo que tinha uma van com apenas vinte mil quilômetros, mas que havia acontecido um acidente e tinha perdido o motor então fizemos o compromisso de reforma-la para atender o produtor de café”, explicou o secretário destacando que o veículo será utilizado para o translado de produtores para cursos de formação, intercâmbios e visitas a outras propriedades.

“Eu acho que o café está em um processo de retomada de desenvolvimento e rapidamente vai ter uma participação mais significativa no processo produtivo do Estado e de Alta Floresta, quem sabe Alta Floresta não volte a ser a capital do café do Estado de Mato Grosso e tem tudo para isso”, explicou.

Conforme a secretária de desenvolvimento Elsa Lopes o veículo estava parado após ter apresentado problemas e fundido o motor, “assim que ela chegou a muitos anos atrás, teve um dano no motor que fundiu e ela estava parada e através da secretária de agricultura o secretario Altamir pediu a revisão dessa van que foi para Cuiabá foi arrumada e agora trouxeram ela para que sirva o programa Pró-café”, explico a secretária destacando que mais de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) foram aplicados na reforma.