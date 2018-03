Governo começa a dar posse para aprovados em concurso da educação nesta terça-feira

A Secretaria de Estado de Gestão (Seges) começa a dar posse aos aprovados no Concurso Público da Educação de Mato Grosso na tarde desta terça-feira (27). Para atender a grande demanda, servidores treinados para atuar no procedimento de posse receberão os convocados das 08h às 18h, no Auditório Joaquim José Lino da Silva, localizado na sede da Seges, na capital. É obrigatório o agendamento para a posse.

Conforme a Superintendência de Gestão de Pessoas da Seges (SGP), até o momento, 30% dos nomeados na primeira convocação de aprovados já agendaram a posse. O agendamento é realizado pelo telefone 0800-647-3633. Serão atendidas cerca de 100 pessoas ao dia pela equipe de 16 pessoas.

O secretário de Estado de Gestão em exercício, Ruy Fonseca, alerta para a necessidade do agendamento para a posse, que tem o objetivo de organizar o procedimento com conforto tanto para os nomeados, quanto para a equipe de atendentes.

“A posse é um momento importante para o Governo, que está valorizando a educação do nosso Estado, e para os novos servidores que ingressarão na carreira pública para servir a sociedade. Estamos prontos para recebê-los”, explica.

A posse acontecerá por ordem de nomeação, conforme calendário divulgado. Inicialmente, 1,8 mil servidores ingressarão na carreira da Educação. Estes candidatos terão até o dia 24 de abril para tomarem posse. Confira o cronograma de nomeação, posse e efetivo exercício dos aprovados no concurso.

A perícia médica também deve ser agendada, e pode ser realizada em uma das quatro Gerências Regionais, ou em Cuiabá, saiba mais aqui. Todos os documentos necessários para a posse estão disponíveis na Instrução Normativa 03/2013, atualizada em 2018. (Assessoria)