Aeronave que estava desaparecida com piloto de Alta Floresta é localizada no sudoeste do Pará

Bruno Felipe

Foi encontrada no final da tarde desta quinta-feira 22, por volta das 16:00 horas, a aeronave CESSNA 182, prefixo PT-PIU que decolou de Alta Floresta com destino ao garimpo Planada no estado do Pará na manhã de quarta-feira 21. A aeronave ocupada por um comandante altaflorestense e uma passageira, não chegou ao destino previsto e nem retornou á Alta Floresta, o que preocupou amigos e familiares. De acordo com informações obtidas pela reportagem do Jornal O Diário, a aeronave foi encontrada cerca de 30 metros fora da pista de uma pista de pouso abandonada na região do garimpo São Raimundo/PA. Relatos de pessoas envolvidas nas buscas são de que tanto o comandante quanto a passageira que estavam na aeronave passam bem.

O avião decolou quarta-feira 21, por volta do meio dia de um aeródromo na MT-325 em Alta Floresta, e desde então, o piloto não havia mais entrado em contato. De acordo com relatos, um último contato via frequência de rádio ocorreu cerca de trinta minutos após passarem pela Serra do Cachimbo, localizada na divisa entre os estados de Pará e Mato Grosso.

No primeiro sobrevoo em busca do avião desaparecido, a aeronave não foi localizada, pois chovia muito na região. Após ser encontrada, uma segunda aeronave decolou com destino ao local para realizar o resgate, e informações extraoficiais dão conta de que a passageira deverá ser levada para o garimpo e o comandante deverá ser trazido de volta a Alta Floresta. As causas do incidente deverão ser averiguadas.