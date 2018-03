JBS abre Inscrições para o Programa de Formação de Advogados,vagas para AF

Com o objetivo de capacitar e desenvolver advogados para atuarem nas plantas da JBS, a Companhia desenvolveu o Programa Formação de Advogados Trabalhistas (PAT) JBS. Por meio da iniciativa, 11 profissionais serão selecionados para um treinamento intensivo e específico na sede da empresa, em São Paulo, com foco em Direito do Trabalho.

Os candidatos serão submetidos a um processo de seleção que consiste em teste online, entrevistas online e presencial, além de prova técnica. O programa tem duração de quatro meses e conta com atividades práticas, on the job, conhecimento sobre negócios e atualização em temas jurídicos, como Direito Constitucional, Direito Civil, Processo Civil, Direito do Trabalho, Segurança do Trabalho, entre outros.

“O programa foi estruturado para possibilitar que os novos advogados se dediquem a conhecer a Companhia e suas diversas atividades, aprimorem seus conhecimentos técnicos e estejam preparados para inovar no exercício da advocacia”, explica Adriano Ribeiro, diretor Jurídico da JBS. O executivo reitera, ainda, que é preciso preparar os novos colaboradores com conhecimentos específicos sobre o setor, com ênfase em novas teses, no pensamento “fora da caixa” e na inovação.

O programa possui carga horária de 480 horas e é direcionado para advogados formados há pelo menos um ano e com inscrição na OAB. As vagas serão para as unidades de Alta Floresta (MT), Barra do Garças (MT), Confresa (MT), Dourados (MS), Marabá (PA), Passo Fundo (RS), Pontes e Lacerda (MT) e Seara (SC). Profissionais de todo o Brasil podem se inscrever até o dia 23 de abril, pela página http://jbs-advogados.across.jobs. Após o término do processo seletivo, as atividades serão iniciadas em julho. (Assessoria)