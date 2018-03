Dia da água é celebrado com palestras em escolas de Alta Floresta

Bruno Felipe com Ascom

Ontem dia 22 de março, foi comemorado em todo o mundo o “Dia da Água”. Neste dia e durante a semana, diversas ações são realizadas mundo afora para celebrar nossos recursos hídricos sem o qual não há vida. Em Alta Floresta a tarefa ficou a cargo da Secretaria de Desenvolvimento/Coordenação de Meio Ambiente onde coube ao biólogo e fiscal ambiental, Antônio Vianna, ministrar palestras em escolas do município sobre a importância daquela que ocupa 2/3 do planeta, mas que apenas 0,8 desse total é agua potável, qualificada para o consumo humano.

Na manhã desta quinta-feira 22, Antônio ministrou uma palestra na Escola Estadual Cecília Meireles, no bairro Cidade Bela, para mais de 350 estudantes, abordando a importância da água em nossas vidas, uma vez que o ser humano sem se alimentar consegue sobreviver por algum tempo, porém, sem água, essa sobrevivência pode ser resumida em quatro dias. “A importância da água para a nossa saúde, cuja ausência causa uma infinidade de danos como visão turva, falha no raciocínio entre outros males”, esclareceu o biólogo, exemplificando através de dados o consumo médio desse líquido em diversos países e recomendando o uso adequado e o seu não desperdício como a permanência de torneiras ligadas durante os processos de lavagem de loucas, no banho ou até mesmo na escovação de dentes.

A palestra promovida pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta, e que se repetiu no período vespertino, foi bem acolhida pelos estudantes, professores, coordenação e direção da escola Cecília Meireles. Nesta sexta-feira, 23, a ação será repetida na Escola Estadual Vitória Furlani Da Riva, a mais tradicional escola de Alta Floresta.