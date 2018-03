Na edição nº 4.798 do Jornal O Diário, desta quinta-feira, 08 de março, publicamos uma matéria com título “Vice presidente da Apae denuncia ex-secretário de saúde por desvio de verba”. A manchete está grafada de maneira equivocada e, inclusive, foi corrigida no texto publicado na versão online do Jornal O Diário no site www.diarionews.com.br, logo pela manhã, assim que nos deparamos com o erro. A direção do Jornal O Diário salienta que não houve, nem neste caso e nem em casos pretéritos, qualquer intenção de publicar informação inverídica transformando fato inexistente, como se fosse real. O que há, no caso, é uma reportagem que inclusive foi divulgada originalmente em uma conceituada emissora de rádio de Alta Floresta, em que o vice-presidente da Apae, Marcelo Webber, manuseando dados de relatório apresentado pelo ex-secretário, põe em dúvida a forma de aplicação do recurso da Umacaf, que poderia ser configurada como “desvio de finalidade” e não “de verba” como grafado erroneamente, pois este (Marcelo Webber) não se expressou desta maneira em sua entrevista.