Sindicalista assume PODEMOS em Alta Floresta e tenta viabilizar candidatura a Federal

Da Reportagem

O Sindicalista José Evandro Navarro assumiu a presidência do Diretório Municipal do partido PODEMOS (recém-criado a partir do PTN) e será o responsável por organizar a sigla partidária em Alta Floresta e região, paralelamente a esse trabalho de estruturação, Navarro tentará viabilizar sua candidatura a Deputado Federal pela sigla.

José Evandro Navarro é conhecido por ser aguerrido defensor das causas dos trabalhadores da indústria de alimentos numa vasta região do estado de Mato Grosso através do Sintracal e algumas de suas ações resultaram sucesso na defesa dos trabalhadores, tendo como ponto alto a participação, em novembro de 2017, de uma audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, que debatia o projeto de Lei 436/2012 que visava alterar o Art. 253 da CLT, reduzindo a carga horária do trabalhador no setor frigorífico. Na oportunidade, o sindicalista chegou a discutir com o Senador José Medeiros, ambos eram do PSD. Com a janela partidária, Medeiros foi para o PODEMOS e os destinos dos dois se cruzaram novamente, já que Navarro também tinha rumado para as fileiras do novo partido.

No PODEMOS, após ganhar espaço e respeito pelo trabalho que desenvolve a frente do Sintracal, Evandro Navarro passou a ser sondado para uma candidatura no pleito próximo. Perguntado sobre o porquê de uma candidatura logo à Câmara Federal, ele respondeu que está viabilizando este projeto junto a alguns parceiros políticos e há uma lacuna considerável com a saída do páreo, por exemplo, do deputado federal Nilson Leitão, que deverá concorrer ao Senado Federal pelo PSDB. “Estou de olho nos acontecimentos, são grandes as chances de que eu seja candidato a deputado Federal, não vou deixar escapar nenhuma oportunidade”, afirmou.

No próximo dia 09, acontecerá na capital do estado um grande encontro do PODEMOS, com lideranças nacionais e estaduais, e Evandro Navarro disse que o diretório altaflorestense estará presente para “marcar lugar na mesa”, afirmou, “já disse que quero concorrer a uma vaga no rol de candidatos e vou fazer todos os esforços para estar lá e me transformar numa opção para o eleitor de Alta Floresta e toda a região”, afirmou.