Sintep realiza etapa municipal da conferencia do plano nacional de educação

Kariny Santos

O Sindicado dos trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep), realizou nesta sexta-feira 23, em todos os municípios o dia ‘D’ da conferencia do plano de educação, etapa municipal. A sub sede do município reuniu em conferencia municipal os profissionais pela manhã nas suas dependências. “Plano esse que trás e contempla todas as metas da educação, além de elaborar e adequar essas metas até 2024, esse plano vem sendo avaliado de quatro em quatro anos”, destacou a representante regional do Sintep Ilmarli Teixeira.

Conforme Ilmarli, o plano trás oito eixos que discutem diretamente todos os processos educacionais, desenvolvendo metas e ações dentro da legislação para montar um ‘manual’ para a comunidade escolar. “Tanto quanto o governo federal, quanto o governo Estadual não quiseram a responsabilidade de discutir o plano a nível de educação e de sociedade, nesse caso o Sintep de Mato Grosso abraçou essa causa e hoje realizou a conferencia municipal, pois são três etapas, conferencia municipal, a segunda é a conferencia Estadual e a ultima a conferencia nacional que se chama (canape)”, explicou

A etapa estadual deve ser realizada no mês de Abril, já a etapa nacional deve ser realizada em Belo Horizonte no mês de maio.