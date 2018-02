Para “resolver” coleta de lixo, prefeitura vai alugar dois caminhões

A Secretária de Desenvolvimento de Alta Floresta, Elsa Lopes, afirmou que a prefeitura deve alugar, ainda esta semana, dois caminhões prensa, para reforçar a frota da coleta de lixo da cidade. Nos últimos 10 dias a cidade ficou sem coleta novamente, devido a quebra dos caminhões da frota atual, houve dia em que não havia sequer um veículo disponível. “Estão os três caminhões trabalhando na cidade e estou correndo atrás para alugar mais dois até sair a licitação que já está com a documentação pronta”, afirmou.

Segundo a secretária, ainda nesta semana será oficializada a aquisição de mais três caminhões com recursos próprios da prefeitura, com a conclusão da Licitação que vem se arrastando desde o final do ano passado. Atualmente, explicou, a Licitação está em “trâmite normal”, o processo começou no ano passado, mas final de ano mas sofreu uma interrupção pelo recesso do final do ano e algumas fases não puderam ser aproveitada, “infelizmente o Poder público pára, não só aqui mas em todo o Brasil, tem os recessos e essas licitações, inclusive dos caminhões, que eu tinha feito, elas já venceram, teve que fazer tudo novamente, agora em janeiro eu peguei pra fazer tudo novamente, então foi um dos atrasos que aconteceu”, explicou.

Em curto prazo, a locação de dois caminhões resolve, mas o objetivo da prefeitura é ter pelo menos seis caminhões trabalhando e dois para substituir em caso de quebra. A prefeitura corre contra o tempo para comprar três caminhões e há um quarto veículo através de projeto junto ao Governo Federal. Somados aos três da frota atual, apesar de velhos, ampliará, quando comprados, para 6 veículos, muito próximo do ideal apontado pela secretária.