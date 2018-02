MT divulga números do PIB Trimestral

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento de Mato Grosso (Seplan), apresentará para a imprensa os resultados do seu mais recente produto, a primeira edição do informe técnico Produto Interno Bruto (PIB) Trimestral de Mato Grosso. O lançamento ocorrerá nesta terça-feira (27.02), às 9h, no auditório da Seplan.

A publicação é um levantamento inédito de dados trimestrais sobre a atividade econômica e o nível de riqueza do estado referente ao terceiro trimestre de 2017.

Ao instituir o PIB Trimestral, Mato Grosso passa a integrar o grupo de oito estados, além da União, que apresenta resultados mais imediatos da evolução da estrutura produtiva.

