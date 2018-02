PERDAS: Com dois frigoríficos fechados, produtores da região oeste de MT enfrentam dificuldades para abater animais

Sindicato diz que apenas três plantas frigoríficas funcionam na região. No ano passado, mais de 1 milhão de animais foram abatidos na região.

Responsáveis por 1/5 de todo o abate realizado em Mato Grosso, os produtores da região oeste do estado enfrentam um grande desafio no mercado, com duas plantas frigoríficas fechadas e apenas três em funcionamento para abater os animais.

No ano passado, mais de 1 milhão de animais foram abatidos na região. Comparado com 2016, houve um acréscimo de 5,5%, o que representa mais do que a média de abate do estado, que apresentou um crescimento de 3,55% no passado, atingindo quase 5 milhões de cabeça abatidas.