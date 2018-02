João Arcanjo Ribeiro deixará prisão nesta segunda-feira

O MPE se posicionou fortemente contra, mas o TJMT concedeu HC e juiz aceitou pedido de progressão de pena para prisão domiciliar

Um dos reeducandos mais temidos de Mato Grosso vai cumprir pena em casa a partir da semana que vem. Por decisão do juiz Luiz Tadeu Rodrigues, da Vara de Execuções Penais de Cuiabá, João Arcanjo Ribeiro deixa a prisão na próxima segunda-feira (26). A audiência admonitória deve ocorrer na 2ª Vara Criminal do Fórum de Cuiabá, onde João Arcanjo deixará o regime fechado para cumprir o semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica, conforme já havia sido decidido pela Justiça Federal, em 2017.

Durante a audiência, o reeducando receberá as regras do regime semiaberto e não voltará mais para a Penitenciaria Central do Estado de Mato Grosso (PCE-MT), onde está preso desde setembro, quando foi trazido da Penitenciária Federal de Mossoró (RN). Na decisão, o juiz ressalta que o réu já havia conquistado o direito de progressão de pena desde agosto de 2017.

Em sua decisão o juiz Jorge Tadeu levou em consideração os exames psiquiátricos, aos quais Arcanjo foi submetido nos anos de 2016 e 2017, e citou, ainda, o bom comportamento do réu nos quase 15 anos em que esteve no regime fechado. (Circuito MT)