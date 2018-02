VENHA PARTICIPAR: Audiência pública para debater plano diretor será realizada nesta segunda-feira 19 horas!

Kariny Santos

A prefeitura municipal de Alta Floresta realiza na próxima segunda-feira 26, as 19:00 horas no auditório da Câmara dos dirigentes lojistas (CDL), a 2ª Audiência Pública para debater sobre a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal.

O Plano Diretor é uma lei municipal que estabelece e organiza o desenvolvimento e expansão territorial do município para a implantação da política de desenvolvimento urbano. Ela planeja os próximos anos da cidade, organiza o crescimento e as transformações, define as ações prioritárias, entre outras coisas. A conclusão deve acontecer nos próximos meses, depois, o documento segue para aprovação na Câmara de Vereadores.

Conforme as informações da equipe responsável pela elaboração do documento, a grande preocupação da comissão é dar suporte ao crescimento de Alta Floresta principalmente na questão da agro industrialização, construindo um projeto de suporte ao município até o ano de 2030.

Inicialmente foram realizadas reuniões de trabalho depois conferências e pela reta final, as audiências públicas onde a população é convocada a dar sua parcela de contribuição. A discussão envolve temas como, novos loteamentos, áreas para indústrias, agroindústrias, dentre outros temas relacionadas à organização urbana da cidade.