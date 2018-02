Empresa descobre plano em andamento de derrubar torre de alta tensão

Um funcionário da empresa Centrais Eletricas do Norte do Brasil, AS, em vistorias das torres de alta tensão que cortam o Estado do MT, identificou que uma das torres da linha de transmissão, situada próximo ao pedágio da Rota Oeste, em Sorriso, teve um ato de vandalismo, e que tudo indica que a intenção era derrubar a torre e causar danos coletivos.

Foi verificado que praticamente todos os parafusos da base da torre havia sido soltos e a torre somente não caiu porque os fios de alta tensão a mantiveram no lugar, juntamente com as demais torres próximas.

Caso a torre viesse a cair, boa parte da população do norte do Estado iria ficar sem energia. (MT Notícias)