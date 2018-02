EXTRA! EXTRA!….. Venda de imóveis do Minha Casa Minha Vida em MT é anunciada ilegalmente na internet

Por telefone, anunciante diz ter vendido três casas em conjunto habitacional só na semana passada. Ele diz que está “tudo certinho”, pede R$ 42 mil, além das parcelas mensais que comprador deve assumir.

Imóveis do Minha Casa Minha Vida, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, estão sendo colocados ilegalmente à venda na internet.

Em um anúncio, o contemplado pede R$ 42 mil por uma casa localizada no Residencial Valência. Ele disse já ter vendido várias casas de conjuntos habitacionais do programa.

A reportagem entrou em contato com o número divulgado pelo anunciante e ele diz que essa não é a primeira casa que ele coloca à venda.

Repórter: É você que está vendendo uma casa do Residencial Valência?

Anunciante: Não. Eu levo você em nove ou 10 casas lá que as pessoas compraram, sem nenhum problema. Só na semana passada eu vendi umas três casas lá.

Anunciante: Todas as casas do Valência, Barcelona, Valência 2, não são quitadas, mas tem um porém, eu já vendi umas três casas lá, não só eu, 40% das pessoas já compraram casa lá, certo? Você vai pagar um boleto mensal de R$ 50. Tem parcela de R$ 50, tem parcela de R$ 70 e de R$ 80. Você vai pagar direto para a Caixa Econômica.

Além do Residencial Valência 1 e 2, em Tangará da Serra tem outros dois residenciais do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, o Mané Garrincha e o Barcelona. Os três possuem mais de 1.400 casas. (G1/MT)