Em Alta Floresta, Vice governador apresenta programa internet para todos

Da Reportagem

O vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro apresentou ontem em Alta Floresta, os detalhes do Programa “Internet para todos” que promete internet barata e de acesso à localidades que antes não eram servidas pelo benefício. A ideia é a interiorização do sinal de internet que, cada vez mais, vem fazendo parte das necessidades essenciais das pessoas, “Internet deixou de ser um artigo de luxo, é uma oportunidade de desenvolvimento na vida das pessoas, internet é importante pro whatsapp, pra comunicação, pras redes sociais, mas é a oportunidade pro filho do cidadão de Alta Floresta que mora lá na Pista do Cabeça, fazer uma faculdade sem ter que sair de casa, sem ter que sair do trabalho, sem ter que gerar custo adicional para sua família”, disse o vice-governador no saguão da prefeitura municipal, aonde o programa foi apresentado para um grupo de pessoas, empresários, políticos, lideranças locais e servidores públicos.

O prefeito Asiel Bezerra de Araújo deu boas vindas ao vice-governador e enalteceu o fato de Alta Floresta estar entre os primeiros municípios a serem contemplados. “Essa internet para todos, é muito bom, hoje internet não é luxo, é necessidade e as comunidades rurais, as comunidades do interior, também necessitam da internet, os alunos na escola rural também necessitam da internet e essa internet para todos é um programa do Governo Federal que vem a ser lançado no Centro Oeste, primeiro em Mato Grosso”, disse. A vice-prefeita, Néia Munhoz, que é do mesmo partido do vice-governador, também enalteceu a presença das lideranças e a possibilidade do município ser contemplado com o programa.

Ao final da apresentação, para a imprensa, Carlos Fávaro falou de assuntos importantes para a região, como a construção de uma ponte sobre o Rio Teles Pires, que servirá de corredor para escoamento da safra de grãos. Inicialmente, a ponte seria construída na localidade aonde funciona uma balsa, mas por questões econômicas, houve um realocamento da localização da ponte, “a do Teles Pires vai ser numa localidade de menor custo, tem outro ponto no rio que é menor custo, ela vai ser licitada, mas é uma ponte que o mais importante, ela está garantida com recurso do BNDS”, afirmou dizendo que a ponte ficará “poucos quilômetros acima”, por uma questão de estratégia, mas continuará a ligar a região à MT 419, Novo Mundo até Guarantã do Norte.