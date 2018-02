Bazar em prol dos animais de rua será realizado na próxima semana em Alta Floresta

Kariny Santos

O grupo de voluntários “Amamos os Animais” realizará no dia 03 de março, das 07:00h às 15:00h no estacionamento do supermercado Kinfuku centro, o 2º bazar beneficente para a arrecadação de fundos para o tratamento e alimentação de animais abandonados, resgatados no município.

O objetivo dos voluntários é arrecadar no mínimo R$ 2.500,00 para sanar a divida já existente, de alguns casos urgentes registrados no ultimo mês, porém a expectativa é que o numero de doações cresça e o valor arrecadado aumente. “As pessoas precisam entender que os animais sentem dor, sentem fome, sentem sede e não é justo se você pegar um animalzinho de estimação que você acha bonitinho e jogar na rua depois”, explicou a voluntaria Leir da Silva.

O grupo teve inicio após o anuncio da dissolução da Associação dos Protetores de Animais, popularmente conhecida como Protaf, que devido dificuldades financeiras fechou as portas após seis anos e meio de existência, “Esse grupo já existe a algum tempo, desde que foi extinta a antiga Protaf, pois não tinha como deixar sem nada ai um pouco que ajudava no Protaf e que ama os animais veio e montamos o grupo”.

O grupo ainda está recolhendo doações de roupas masculinas, femininas e infantis que podem ser entregues aos voluntários, qualquer duvida e maiores informações sobre o bazar e de como ajudar é só ligar no numero: (66) 9 8433-1260 falar com Leir.