Vice governador vem a Alta Floresta para implantação do programa Internet para Todos

Kariny Santos

O vice-governador do Estado de Mato Grosso Carlos Fávaro estará na tarde de hoje 21, em Alta Floresta para a implantação do programa Internet para Todos. Conforme as informações a reunião vai acontecer às 16h no paço municipal.

Conforme as informações repassadas pela prefeitura, o lançamento do projeto irá acontecer após a solicitação da administração municipal para adesão do programa anunciado em dezembro de 2017, o governo de Mato Grosso vem ao município para averiguar as solicitações.

O programa Internet para Todos, tem como objetivo levar banda larga para escolas, hospitais e localidades sem conectividade de todo o País a partir do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), em órbita desde maio de 2017. A partir de convênios com as prefeituras, serão instaladas antenas para conectar localidades sem banda larga. As antenas serão colocadas em um terreno doado pela prefeitura que fica responsável pela segurança e manutenção do lugar.