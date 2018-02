Deputado, prefeito e vereadores de Alta Floresta se reúnem com governador

Na manhã dessa segunda-feira (19), o deputado Romoaldo Júnior (PMDB) juntamente com o prefeito de Alta Floresta, Dr. Asiel Bezerra de Araújo (PMDB), o presidente da Câmara, Emerson Sais Machado (PMDB), e o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão Boa Nova do PMDB), definiram a pauta de uma audiência que terão logo mais, às 16h30, com o governador Pedro Taques (PSDB), no Palácio Paiaguás.

O grupo definiu que com o Executivo serão tratados assuntos como a liberação da emenda parlamentar de R$ 7 milhões para a conclusão de obras de asfaltamento de 11 bairros da cidade, em pelo menos 33 ruas e avenidas. O pagamento da emenda para a reforma do Hospital Regional de Alta Floresta Albert Sabin – instalação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e liberação de R$ 1, 5 milhão para a construção do novo centro cirúrgico do hospital, que mantém a atenção básica do município e vem passando por sérios problemas para manter o atendimento.

Ainda serão abordados temas como a invasão do entorno do Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias, que corre risco de não receber investimentos por conta da permanência de famílias na área do seu entorno. Ainda, a necessidade de liberação de iluminação para uma área na entrada da cidade Alta Floresta.

Sobre a emenda para obras de infraestrutura asfáltica, o prefeito Asiel e o presidente lembraram que o governador Pedro Taques assinou um documento (durante a Caravana da Transformação de 2017) assumindo o compromisso com Alta Floresta e com o deputado Romoaldo Júnior. “Essa emenda é de suma importância para Alta Floresta porque vai asfaltar 11 bairros da nossa cidade. Estamos cobrando diariamente o deputado e o governo, até que enfim conseguimos essa agenda. Espero que o governador libere essas emendas para o deputado e que o deputado também possa honrar com a prefeitura para podermos aplicar esse dinheiro”, declararam.

O deputado disse que os R$ 7 milhões são um dos maiores investimentos em obras de infraestrutura para a região e que é urgente a necessidade de liberação do recurso. “Vamos mais uma vez falar pessoalmente com o governador para liberar o pagamento das emendas de Alta Floresta, em especial deste projeto de pavimentação que engloba os bairros Jardim Primavera, Santa Maria, Oliveiras, Araras, Cidade Bela, São José Operário, Renascer, Panorama, Imperial e os Setores Norte II e III, Jardim Universitário e Boa Nova”, explicou Romoaldo. (ALMT)