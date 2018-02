Com todos os veículos de transporte escolar vistoriados aulas iniciam em Paranaíta

O Prefeito Tony Rufato que desde o primeiro dia do seu primeiro mandato vem dando prioridade para a educação paranaitense, não mudou seu pensamento, no início de Dezembro quando finalizou as aulas o gestor acompanhado do seu Secretário de Educação, Assis Frizon, e equipe técnica vistoriou todas as escolas municipais e os veículos que transportam os alunos.

A partir daí determinou que fossem feitas reformas e revitalizações nos prédios, trocas de carteiras escolares e aquisição de novos materiais de ensino, bem como que fossem vistoriados todos os veículos escolares.

A secretaria de educação cumpriu à risca e iniciou o ano letivo dando condições de qualidade, seguras e confortáveis aos quase 2 mil alunos, os 23 veículos receberam manutenção e atualizações nos itens como; cinto de segurança e outros equipamentos importantes para a segurança dos condutores e alunos.

Conforme detalhou a Educação, as escolas foram feitas pinturas, externas e internas, mudanças na estrutura, adequações na entrada e saída das unidades e a jardinagem que deu um ar mais aconchegante, tudo isto para garantir a boa qualidade de ensino e mais incentivos aos alunos e aos profissionais da rede municipal de ensino.