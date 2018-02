Rematrículas da Unemat seguem até dia 23 de fevereiro para veteranos

Kariny Santos

Os acadêmicos veteranos da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), devem efetuar as rematrículas nos Campus em que realizam os cursos. O prazo se iniciou ontem 19, e segue até a próxima sexta-feira 23, conforme prevê o calendário acadêmico disponível em: http://www.unemat.br/proeg/?link=calendario

Os acadêmicos que não efetivarem as matrículas perderão suas vagas. Os alunos veteranos podem realizar suas rematrículas via Sistema Acadêmico (http://academico.unemat.br/portal). Quem tiver problemas no acesso, deverá enviar um email para suporte@unemat.br solicitando uma nova senha. O período de matrícula para o campus do município de Diamantino, Juara, Pontes e Lacerda e Sinop será do dia 26/02 à 02/03. Já a Rematrícula para os veteranos dos campus de Colíder, Nova Mutum, Nova Xavantina e Tangará da Serra será do dia 05/03 à 09/03.

Além

da rematrícula, o campus esta realizando matricula dos candidatos aprovados via enem, convocados na 2º chamada pelo Sisu, as matriculas iniciaram no ultimo dia 16 e se encerra hoje 20, “nossa expectativa esta muito boa para esse ano letivo a unemat esta com ótimos professores, com um quadro de efetivo muito bom a maioria doutores e fizemos recentemente um seletivo em que apareceram candidatos de muito bom nível, inclusive recém doutores de instituições de elevado gabarito, tivemos um publico muito interessante participando do seletivo e com isso pudemos selecionar ótimos profissionais para nos ajudar nessa empreitada”, explicou o Diretor Político, Pedagógico e Financeiro em Substituição Professor Pedro Eisenlohr.

Todos os alunos da Unemat, independentemente de estarem ou não em mobilidade, seja nacional ou internacional, devem efetivar as matriculas no período previsto no calendário acadêmico sob pena de perderem a vaga.

No caso dos alunos que estão em mobilidade, além da matrícula junto a Unemat, eles precisam se atentar para o prazo das matrículas junto às instituições em que estão cursando disciplinas. Os que tiverem dúvidas quanto ao período devem entrar em contato com a Diretoria de Mobilidade Acadêmica pelo e-mail: assessoriademobilidade@unemat.br

O início das aulas na Unemat será no dia 12 de março.