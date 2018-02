Números de embarques e desembarques tem queda de 13% em Alta Floresta

Kariny Santos

Caiu a movimentação de passageiros no aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias em Alta Floresta nos últimos três anos. Conforme dados do aeroporto municipal e do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, 2017 registrou o menor número de pessoas que embarcaram e desembarcaram em Alta Floresta, tendo uma redução de cerca de 13% em comparativo a 2015.

Conforme dados, passaram pelo terminal em 2015, pouco mais de 74,1 mil pessoas, em 2016 foram 69,7 mil, já no ano passado pouco mais de 64,8 mil passageiros embarcaram ou desembarcam, apresentando uma grande variação nos números com uma redução de quase dez mil pessoas nos últimos três anos.

O maior fluxo de passageiros registrado no aeroporto municipal ocorreu no mês de janeiro, que obteve 5.874 embarques e desembarques. O mês de fevereiro apresentou a menor taxa com apenas 4.478 passageiros.

Em agosto de 2017, o governador do Estado Pedro Taques anunciou a intenção de privatizar o aeroporto de Alta Floresta, juntamente com mais quatro. Os aeroportos deverão ser leiloados no segundo semestre deste ano. O plano faz parte do Programa de Parcerias de Investimento (PPI), que discute dentro do governo de Michel Temer, as concessões e privatizações. Segundo o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Moreira Franco, o “objetivo desse programa é enfrentar a questão do emprego e da renda”