Município adquire máquina de pintura para sinalização viária

Kariny Santos

A prefeitura municipal de Alta Floresta através da secretaria municipal de transito, transporte e segurança recebeu na última semana uma máquina para a pintura da sinalização horizontal da malha viária do município. O equipamento é aguardado desde o ano de 2016, quando foi anunciado o processo licitatório para a aquisição da mesma; No ultimo dia 07, todos os itens da máquina chegaram, e a capacitação de servidores teve início.

A máquina custou cerca de R$ 89 mil, adquirida com recursos próprios da Secretaria de Trânsito. Além da máquina, 150 galões de tinta também foram adquiridos, somando mais R$23 mil. “quando a gente licitava uma empresa para fazer o serviço de pintura da demarcação viária, faixa de pedestres e quebra molas, não ficava menos de R$180 mil à R$190 mil e a gente via que não ficava a contento da necessidade, haja vista que o município tem um grande fluxo de veículos, então nós optamos por adquirir esta maquina e conseguimos assim uma economia muito grande, uma vez que a maquina vai ficar para manutenção constante aqui na nossa sinalização”, destacou Messias Araújo, supervisor de trânsito.

Os primeiros locais a receberem as pinturas devem ser as avenidas centrais, porém o inicio dos trabalhos acontecerá apenas após o período de chuva, “para fazer esse serviço nós precisamos de um asfalto quente, sem umidade nenhuma e assim que as condições climáticas e o gabarito de demarcação de faixas de pedestre chegar já iniciaremos as pinturas”, explicou.

A pintura de faixas de pedestre, meio fio, demarcação de fluxo entre outras sinalizações terá mais agilidade e gerará uma economia na realização. Parte do treinamento dos servidores aconteceu no ultimo dia 09, na avenida do bairro Jardim Primavera e em frente à secretaria de Trânsito. “No final da ultima semana nós fomos até o bairro Jardim Primavera onde o fluxo de veículos é menor, pois precisávamos de um lugar mais tranquilo e com asfalto para ver a vazão das pistolas da maquina e lá a gente fez o teste para ver a quantidade de tinta que saia da pistola e constatamos que estava tudo de acordo com as exigências técnicas”, finalizou Messias.