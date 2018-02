Novos abrigos de ônibus estão sendo instalados em Alta Floresta

Kariny Santos

A secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Alta Floresta, iniciou esta semana a instalação de novos abrigos de ônibus, nesta primeira etapa, 20 unidades deverão ser instaladas. As informações repassadas ao Jornal O Diário pelo coordenador da secretaria Messias Araújo, são de que até 2019 ao todo 50 unidades devam ser instaladas em todo município.

Com o objetivo de oferecer mais comodidade aos usuários de transporte público na cidade, principalmente o transporte escolar, a secretaria adquiriu com recurso próprio as coberturas, que custaram R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil aos cofres públicos) incluindo a mão de obra, “nós identificamos algumas situações em bairros distantes que tanto na parte da manha, quanto na parte da tarde e na noite os alunos da rede pública, do IFMT e outras universidades que utilizam o transporte publico ficavam desguarnecidas ao relento, as chuvas e no sol e isso muitas vezes desestimula os alunos de permanecer nas suas instituições escolares”, explicou Messias que destacou que fazendo parte do conjunto, duas lixeiras serão instaladas aos abrigos.

Ao abrigos são feitos de metalão e possuem 3 metros de cumprimento e uma proteção extra no fundo. Os mesmos já tem destino certo, o trabalho segundo Araujo foi feito com o auxilio de um engenheiro do município, “na IFMT instalamos dois abrigos, porque ali há um grande acumulo de alunos, inclusive agora aumentou mais quatro turmas então vemos ali uma incidência maior, ali na frente do Marines onde também tem uma deficiência onde os alunos da zona rural ficavam aglomerados ali e ficava uma situação complicada até para atravessar a via pública”, o restante será distribuído pela cidade.