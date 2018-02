Vem aí o 1º Festival de Sabores com a presença de Food´s Trucks

O Diretor de Indústria, Comercio e Turismo, Sérgio Passos informa que serão vários tipos de refeições entre Lanches, Pastéis, Tapiocas, sucos, bolos, salgados e doces diversos para o público. O Diretor anuncia ainda a vinda de 2 Caminhões para o evento, o QUINCHO FOOD TRUCK e o MONAMOUR CHURROS GOURMET.

Nascido em meados de 2012, o QUINCHO restaurante já consagrado por sua alimentação de qualidade e preço justo em Curitiba possuindo cerca de 40 mil pessoas em suas redes sociais, inovando e mantendo sua qualidade, a 3 anos atrás ele passou a abrir suas portas à noite com o melhor que o Hambúrguer artesanal pode oferecer. O cardápio conta com lanches para todos os gostos; desde opções fitness até opções gourmet que abusam da criatividade e da mistura de ingredientes selecionados. O restaurante, que traz em seu nome sua ligação com a arte de preparar a carne, tem todos seus hambúrgueres desenvolvidos com um Blend selecionado de carnes nobres destacando-se pelo sabor e apresentação.

Com intuito de levar a outros cantos do país sua gastronomia, a hamburgueria aderiu a nova modalidade de alimentação itinerante com o QUINCHO FOOD TRUCK, que já está no mercado a mais de 2 anos conquistando cerca de 90 mil seguidores em suas redes sociais (facebook e Instagram). Por ser uma modalidade recente no Brasil, os food truck’s ainda atuam basicamente em eventos onde se reúnem em grandes cidades durante dois ou três dias.

E para uma experiência mais completa ao servir os clientes, MONAMOUR CHURROS GOURMET, que também já tem hoje os seus 100 mil seguidores de todo o país, além de ser uma febre por onde passa, é muito bem-vindo como sobremesa ao hambúrguer artesanal. Não percam esse grande evento. DATA: SÁBADO 17/02 E DOMINGO 18/02 LOCAL: FERIA MUNICIPAL HORAS: 16:00 AS 22:00 H (Ascom)