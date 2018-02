Bueiro se rompe na vicinal 1ª oeste e abre cratera em meio a via

Kariny Santos

O rompimento de um bueiro na vicinal 1ª Oeste, zona rural de Alta Floresta trouxe grandes problemas e exigiu atenção redobrada de quem transita pela via, uma vez que com o acontecido metade da estrada acabou desmoronando, oferecendo riscos a quem trafega sentido a comunidade Bom Fim. De acordo com o secretario de obras Elói Luiz de Almeida, a secretaria esta realizando a implantação de uma passagem provisória, até a aquisição de novas tubulações para colocar no lugar.

Conforme o relato de moradores, o problema é registrado desde o último sábado (10) e para evitar acidente, a própria comunidade se reuniu e colocou alguns pedaços de madeira para garantir precariamente a trafegabilidade no local, bem como, usaram galhos para alertar os motoristas sobre o problema.

O secretário não estabeleceu prazo para que a recuperação seja realizada, uma vez que após a aquisição dos tubos para realização do serviço será necessário que as chuvas cessem “estamos fazendo um atendimento emergencial, para dar trafegabilidade precariamente, já encaminhamos uma equipe com prancha, caminhão carregado com material e estamos providenciando junto com a empresa que vende tubos para fazermos a aquisição para arrancar o bueiro rompido fora e fazer a manutenção com o bueiro tubular de concreto”, explicou o secretario.