Lançado o 15º Leilão ProVida, com reunião com equipe pró Instituto de prevenção

Foi realizada na noite de sexta-feira, 09, a reunião de lançamento do 15º Leilão Pro Vida em prol à Fundação Pio XII, o Hospital de Câncer de Barretos, que mudou seu nome para “Hospital do Amor”. A reunião aconteceu na propriedade do Senhor Milton Paulista e teve a participação de vários parceiros e também de uma equipe da Comissão pró implantação, em Sinop, do Instituto de Prevenção, ligado ao Hospital do Amor.

Valmir Barbosa, presidente da comitiva do Bem, afirmou que a expectativa em torno do leilão deste ano é grande. Na sexta, foram distribuídos talões para a coleta de doações e já teve início a venda de camisetas personalizadas do leilão deste ano, que acontecerá no dia 29 de abril. “Acredito eu, pensamento firme em Deus que a gente vai fazer um grande leilão e vai ser um grande sucesso com a colaboração desta grande equipe”, afirmou Barbosa, “de agora pra frente é mão na massa, arregaçar as camisas, cada um que receber os blocos vai sair de casa em casa, loja por loja, comunidades sítios, fazendas e a gente, se Deus quiser, cada um arrecadando cabeça por cabeça, vamos chegar a mil cabeças de gado”, afirmou.

Durante a reunião, uma equipe da Comissão pró implantação do Instituto de prevenção, que será instalado em Sinop, capitaneados pela médica Ana Leticia Yanai, fez a explanação de como será a construção. Já foi doado um terreno de 40 mil m² para a construção, com terraplenagem do local. A ideia é construir um ambiente de 3.000 m² para atuar na prevenção de câncer de mama e de colo do útero. Dos números apresentados, a região norte do estado, englobando 42 municípios, tem em torno de 900 mil habitantes, destes 188 mil são mulheres com idades entre 25 e 60 anos, que serão o alvo dos trabalhos de prevenção. Três carretas serão adquiridas e disponibilizadas para atuar, uma na região de Lucas do Rio Verde, uma em Sinop (cidades da região) e outra em Alta Floresta. A projeção é de um custo em torno de 35 milhões de reais, “Barretos é quem vai construir, Barretos é quem vai administrar, nós somos apenas facilitadores, mas é um privilegio pode ajudar neste caminho até que a unidade esteja pronta”, disse a médica.

O médico Jorge Yanai, um dos pioneiros na região na área, firmou a importância de Alta Floresta para a construção do Instituto de prevenção, marcando o histórico de parceria com o hospital de Barretos, “que cada um de nós sejamos portadores desta noticia e que todos nos possamos contribuir para que essa seja uma realidade”. Yanai, que já ocupou a vaga de suplente de senador, afirmou que a iniciativa popular será fundamental, mas que as ações políticas também serão desenvolvidas, emendas parlamentares, devoluções de Câmaras de vereadores, doações de prefeituras, dentre outras iniciativas serão buscadas.

O coordenador de arrecadação do Hospital do Amor, Dércio Kynast, afirmou que o instituto em Sinop, será um ganho importante para toda a região, “Sinop fica muito próximo à nós, vai atender a toda a região norte do estado, isso pode fazer com que os diagnósticos posam ver vistos com mais rapidez e assim nós podermos prevenir, que menos pessoas se desloquem à Barretos e que mais pessoas possam diagnosticar e cuidar do problema logo no princípio”, finalizou.