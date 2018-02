II Animaê e VI Louvai será realizado em Alta Floresta neste fim de semana

O Carnaval da juventude católica será movimentado com a realização do “II Animaê” e o “VI Louvai”, o primeiro, no sábado, 10, será um esquenta para o evento principal, que acontecerá no domingo e na segunda de carnaval, 11 e 12.

O Segundo Esquenta Animaê, organizado pela Pastoral da Juventude da paróquia Santa Cruz, será no Coração Missionário, a partir das 19:30h. Será um evento com entrada franca. O VI Louvai, organizado pela Renovação Carismática, será no Coração Missionário, a partir das 19:30h. O encontro contará com Momentos de Louvor e Animação, Pregação da Palavra de Deus e Celebração da Eucaristia.

“O Esquenta Animaê é o primeiro encontro do ano com os jovens, por isso, é um encontro voltado para a animação. Sabemos que hoje existem no mundo diversas atividades que chamam a atenção dos jovens, o nosso intuito com os eventos realizados é mostrar que na Igreja o jovem também pode se divertir, fazer amigos, ter seu espaço e também ser feliz”, destacou a membra da pastoral Joseane Móvio Becegato.

Conforme a organização, o 6º Louvai acontecerá no Coração Missionário na Rua G 3 – Setor G, com o tema: “Retornai ao Primeiro Amor” (Apo 2, 4b) e contará com a presença do Pregador Valdemir Batista Freire do Grupo de Oração Raio de Luz da Arquidiocese de Maringá/PR.

As inscrições antecipadas estão sendo realizadas nos Grupos de Orações nas terças-feiras às 19h30 na Igreja Matriz Santa Cruz (Centro) e na Igreja Matriz Bom Pastor (Cidade Alta).

O evento acontecerá da seguinte forma:

Retiro de Carnaval – Experiência de Oração:

Dia 10/02/18 (Sábado) – Das 13:30 às 18:30 horas.

Dia 11/02/18 (Domingo) – A partir das 07:00 horas e encerramento com a Santa Missa às 16:00 horas.

Taxa de Inscrição – Adulto: R$ 20,00 (12 anos em diante)

Crianças: R$ 10,00 (3 a 11 anos) – Terá o cantinho de evangelização das crianças.

Obs.: Na taxa de inscrição está incluso a alimentação durante o encontro.

2º Esquenta/Animâe

Dia 10/02/18 (Sábado) – Das 19:30 às 22:30 horas terá a 2ª Edição do Esquenta/Animâe realizado pela Pastoral da Juventude – PJ da Paróquia Santa Cruz e a entrada é FRANCA.

Louvor/Animação

Dias 11/02/18 (Domingo) e 12/02/18 (Segunda-feira) – Das 19:30 às 22:30 horas, terá louvor e animação e a entrada é FRANCA.

Grupo de Oração – Grande Louvor

13/02/18 (Terça-feira) – Local: Igreja Matriz Santa Cruz (Centro) e Igreja Matriz Bom Pastor (Cidade Alta)

A partir das 19:30 horas acontecerá um Grande Louvor na Igreja Matriz Santa Cruz (Centro) e Igreja Matriz Bom Pastor (Cidade Alta), Para esse momento de louvor a entrada é franca.