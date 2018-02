É CRIME: homem é preso com vídeos de crianças fazendo sexo com burro

A Delegacia Especializada em Defesa e Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica) prendeu um homem, na manhã desta sexta-feira (9), acusado de baixar e armazenar vídeos pornográficos infantis em seu celular. O suspeito foi pego no bairro Santa Helena, em Cuiabá. Uma das gravações mostraria duas crianças mantendo relações sexuais com um burro.

A prisão do homem foi confirmada pela assessoria de imprensa da Polícia Judiciária Civil (PJC). O homem, identificado como G.H.M., teve o mandado cumprido na sua casa. Ao todo, também foram apreendidos notebooks, pen drives e três celulares que poderiam conter outros vídeos.

“Nós realizamos a prisão hoje e um dos vídeos mostra as crianças mantendo relações sexuais com um animal. Outros vídeos suspeitos também foram enviados para a análise da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Ele será ouvido ainda hoje e daremos continuidade no caso”, afirmou o delegado Daniel Valente, titular da Deddica, ao Olhar Direto.

O acusado deverá ser encaminhado para audiência de custódia e, se mantida a prisão, para uma unidade prisional da cidade.

As investigações tiveram início em 2017, quando foi deflagrada uma operação comandada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Sete pessoas que fariam parte de uma rede de pedófilos foram monitoradas em Mato Grosso. Em posse dos detalhes de endereços e números dos IPs dos computadores, a Secretaria deflagrou a operação.