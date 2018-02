Safra de soja 2018: conforme Indea apenas 50% realizaram atualização anual de cadastro

Kariny Santos

Os produtores rurais de Mato Grosso têm até dia 15 de fevereiro para fazer e/ou atualizar o cadastro das propriedades com plantio de soja, mas conforme as informações obtidas juntamente com o Indea de Alta Floresta dos 15.764 hectares cadastrados para o plantio em 2017, apenas atualizaram o cadastro anual no INDEA 7.917 hectares.

Segundo o Coordenador da unidade local do Instituto de Defesa Agropecuária (INDEA) do Estado de Mato Grosso Anselmo Loose, o cadastro precisa ser feito anualmente logo após o término do plantio da lavoura, informando a localização das áreas plantadas da safra atual para que o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT), possa fazer o monitoramento sanitário das propriedades rurais mato-grossenses. O produtor deverá informar obrigatoriamente todos os dados solicitados no cadastro, assim como as coordenadas geográficas da sede da propriedade e do mínimo dos vértices da lavoura, data plantio e aplicação de fungicidas.

Além disso, o produtor deverá fornecer o croqui da lavoura com as coordenadas geográficas dos talhões sempre que solicitado pela fiscalização.

O cadastro atualizado serve como forma de localizar e conhecer todo o universo de trabalho da fiscalização nas medidas fitossanitárias para prevenção e controle da ferrugem asiática da soja no Estado. A não realização deste cadastro, sujeitará o sojicultor a pagamento de multa.

Uma das medidas fitossanitárias fiscalizadas é o prazo final para colheita de áreas cultivadas com soja na data de 05 de maio de cada ano, onde todas as áreas cultivadas com soja deverão estar colhidas, podendo permanecer somente as plantas de soja guaxa ou de germinação espontânea de grãos oriundos das perdas da colheita, até a data estabelecida para o início do vazio sanitário de 15 de junho de cada ano.