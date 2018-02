Prazo para Pagamento do IPVA para placas com final 2 e 3 segue até dia 28

Kariny Santos

Os proprietários de veículos com placa final 2 e 3 têm até o próximo dia 15 de fevereiro para pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 5% de desconto. Caso o pagamento seja realizado entre os dias 16 e 20, o desconto será de apenas 3%. Se o proprietário deixar para a última hora, ou seja, entre os dias 21 a 28, o IPVA deverá ser quitado integralmente ou parcelado em até três vezes sem desconto. Após essa data, o recolhimento deverá ser total, com acréscimo de juros e multas.

Os contribuintes que optarem pelo parcelamento, poderão dividir o IPVA 2018 em até três vezes, iguais e sucessivas. Nesses casos, o valor por parcela não pode ser inferior a uma Unidade Padrão Fiscal (UPF), que conforme informações obtidas juntamente com a SEFAZ, para o mês de fevereiro está cotada em R$ 129,19, os pagamento tanto para cota única, quanto para parcelamento, estão disponíveis no site da SEFAZ/MT.

O valor mínimo da parcela foi reduzida de 3 UPF para 1 UPF, conforme as informações repassadas pela SEFAZ, a redução da parcela foi adotada em função do cenário econômico e considerando que uma enorme quantidade de contribuintes, não seria beneficiado com as regras atuais do parcelamento.

A quitação do imposto é um dos requisitos para licenciar o veículo; O não pagamento gera multa e juros, além do risco de o veículo ser apreendido.