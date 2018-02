COLÍDER: Escola promove ação entre amigos para ajudar na cirurgia do Professor Ramão

A Escola Cleonice Miranda está realizando uma rifa beneficente em prol do professor Ramão Braga, que está com um problema de saúde complexo e necessita fazer uma cirurgia e tratamento.

“Com efeito nossa escola se propôs a fazer uma ação entre amigos, onde será realizado uma rifa de uma bicicleta. Nesta semana estaremos distribuindo os blocos de rifas nas unidades escolares para juntos podemos contribuir com este amigo e colega de trabalho”, afirmou o diretor da escola, Cláudio Scalon.

Cada número será vendido no valor de R$10. “Gostaríamos de contar com a solidariedade e o apoio de todos para que possamos contribuir neste momento difícil pelo qual passa o colega. A princípio vamos rodar 500 números e o sorteio será dia 5 de abril às 20h na quadra do CEJA Cleonice Miranda”, explicou Scalon.

Todos que puderem contribuir podem entrar em contato com a escola Ceja ou pelo fone 66 99905 3567.

(Nortão Online)