Data limite para pagamento com descontos de Alvará e IPTU sã divulgadas

Kariny Santos

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT definiu e divulgou nesta segunda-feira 05, os prazos e formas dos pagamentos de Alvará e IPTU para o ano de 2018. O Alvará de Localização e Funcionamento comercial, regulamentado através do Decreto nº006/2018, tem vencimento no próximo dia 28/02/2018 e poderá ser pago em três formas; Em cota única com desconto de 15% (quinze por cento); Parcelado em 03 (Três) vezes com desconto de 10% (dez por cento); Parcelado em até 05 (Cinco) vezes, sem qualquer desconto. O contribuinte que estiver até a data de lançamento em dia com suas obrigações financeiras com a Prefeitura terá direito ao desconto especial de 10% (dez por cento) como bônus.

Já para o pagamento do IPTU e a Taxa de Coleta de Lixo, regulamentado através do Decreto nº 005/2018, poderão ser pagos em cota única com desconto de 15% (quinze por cento), ou em 03 (Três) vezes com desconto de 10% (dez por cento) e até em 09 (Nove) vezes sem descontos. O contribuinte que estiver, até a data de lançamento em situação de adimplência terá direito ao desconto especial de 10% (dez por cento) como bônus. O vencimento da cota única será até o dia 10/04/2018.

Para imprimir o carne o munícipe deve acessar o Portal do Contribuinte: https://www.gp.srv.br/tributario_altafloresta/servlet/mportal