+18: Filme ‘caseiro’ com promessas de ganhar dinheiro acaba na delegacia em Cáceres

Na tarde desta segunda feira, 05/02, por volta das 15:00Hs, um homem de iniciais J.F. de 37 anos, (morador de Cáceres), compareceu na delegacia de policia para registrar um boletim de ocorrência de uma situação que lhe aconeteceu quanto fez um “filminho pornográfico“ com sua namorada, mas o “longa metragem“ deu zica.

O cidadão, muito aborrecido, relatou aos investigadores de plantão na 1DP que namorou por nove meses com uma mulher de iniciais M. (também moradora de Cáceres), sendo que uma conhecida sua (comunicante), que mora no estado do Rio de Janeiro, lhe propôs que fizessem um vídeo pornográfico e que ele e sua namorada concordaram em fazer o filminho, no qual receberiam o valor de 80 mil dólares, então, a sua namorada chamou uma amiga para participar do vídeo (atuando como cinegrafista), assim, ele, a namorada e a amiga fizeram o tal fime em um hotel na cidade de Cuiabá e que ela (namorada) enviou o vídeo para a tal amiga no Rio de Janeiro, onde esta, por sua vez enviaria o vídeo para o exterior.

Mas que passado algum tempo a sua namorada disse que estava grávida e foi se distanciando dele, alegando que o mesmo não tinha condições de cuidar de um filho, mas que logo, ele (comunicante) descobriu que sua namorada estava mentindo e ainda usava uma barriga falsa, que passado uns 03 meses a sua namorada começou a lhe perturbar dizendo que o mesmo havia armado para ela em relação ao vídeo e que até agora ela não viu a cor do dinheiro e que ela que que ele informe quem são as pessoas que receberam o vídeo, mas que ele já informou que perdeu contato com as pessoas e que também não tem o vídeo, mas que ela não aceita e dia que vai acabar com sua vida. (24 Horas News)