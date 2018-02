Óóóóó o gááááássss: Gás de cozinha em Alta Floresta é o mais caro do país, comerciantes fecham meses no vermelho

Kariny Santos

Alta Floresta tem o Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (gás de cozinha 13 quilos) mais caro do o país. O botijão está sendo comercializado em fevereiro de 2018 em média, a R$ 110,63 (há registros até de R$ 115,00) quando no mesmo período do ano anterior o produto estava chegando ao consumidor em média, a R$ 85,83 pesquisa foi realizada nesta quinta-feira 01, pelo Jornal O Diário no site da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Ainda assim, apesar do preço elevado, algumas empresas consultadas por nossa reportagem afirma que têm fechado os meses no vermelho, uma empresa que atua há mais de vinte anos em Alta Floresta já pensa em até fechar as portas.

Conforme os comerciantes o custo do produto está elevado e o consumidor não aceitou o valor que estava sendo empregado, tendo assim que haver uma redução mesmo com o aumento empregado pela Petrobras, “para fechar o mês tranquilo eu teria que vender o gás por cerca de R$ 150,00 reais”, afirmou em off uma empresária que pediu para não ser identificada.

Estranhamente, em Carlinda (cerca de 30 km de Alta Floresta), o produto está sendo comercializado por aproximadamente R$80,00. O levantamento constatou ainda que o preço máximo do gás é de R$ 115,00 enquanto que em janeiro do ano passado era R$ 90.