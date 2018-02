Mais de 900 Veículos foram prensados na 20ª Ciretran

Kariny Santos

Foi realizado na ultima quarta-feira 31/01, a prensagem de cerca de 960 veículos que estavam no pátio da 20ª CIRETRAN de Alta Floresta. O caminhão prensa, esteve no município e segundo a chefe do órgão Diana Sais Machado a equipe terminou o serviço em um dia e a próxima etapa que é o recolhimento dos veículos, deverá ser realizada na próxima semana.

Do dia 20 a 27 de novembro de 2017, uma empresa terceirizada com um caminhão “garra” esteve no município e realizou a descontaminação (retirada dos materiais contaminantes como óleo, combustíveis, baterias) e amontoamento dos veículos inservíveis destinados à reciclagem.

Os veículos que foram prensados, estão depositados no pátio da 20ª Ciretran do município há mais de dois anos e não foram retirados pelos proprietários, portanto foram considerados inservíveis pela equipe do governo que realizou a seleção.

Com a limpeza do pátio, novos veículos que estão depositados na guarda municipal, delegacia e também frutos de novas operações, serão encaminhados a sede no município, que no entanto, sofre de falta de espaço, oportunizando maior número de fiscalizações de trânsito.

O processo de prensagem de veículos é realizado pela segunda vez em Alta Floresta. O processo consiste em três etapas: inicialmente a descontaminação consiste na retirada do combustível, óleo do motor, extintor de incêndio, bateria e cilindro de gás natural de cada item, individualmente. Feito isso, a ação é concretizada com o amassamento dos veículos, que é realizado por uma empresa licitada, através de contrato de prestação de serviços firmado com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e agora o material agora aguarda a equipe que recolherá as sucatas que serão destinadas ao município de Guarulhos no estado de São Paulo, onde será feita a separação dos componente e o ferro será exportado para china onde será reutilizado para a confecção de novas motocicletas.