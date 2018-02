Lançamento do 15º Leilão Pro-vida terá palestra sobre unidade de prevenção do Hospital de Câncer que será construída Sinop

A equipe responsável pela implantação da “Unidade de Prevenção de Câncer do Norte de Mato Grosso em Sinop”, ligada ao Hospital de Câncer de Barretos estará em Alta Floresta e irá participar do lançamento o 15º Leilão Provida, no dia 09 de fevereiro, na chácara do Milton Paulista, a partir das 19:30h. O leilão neste ano, acontecerá no final do mês de abril (dia 29), razão pela qual os trabalhos de arrecadação de doações começou bem antecipado.

Segundo o coordenador de arrecadação do HCB, para Alta Floresta e região, a vinda da equipe responsável pela unidade de arrecadação que será construída em Sinop, é importante para detalhar o projeto. “Vai facilitar muito para nós de Alta Floresta e de toda a região, porque esta unidade sendo implantada aqui no nortão, vai nos dar mais garantia de que podemos ser atendidos preventivamente. Vamos ouvir o projeto e temos a certeza que nos será muito útil”,, disse Kynast à reportagem do Jornal O Diário.

Sobre a Unidade – De acordo com a presidente da Comissão Pró-Implantação, médica Anna Leticia Yanai, inicialmente o foco é atender mulheres por meio de exames de mama e do colo uterino. As duas unidades (móvel e fixa) poderão realizar, mensalmente, três mil mamografias e três mil exames de Papa Nicolau.

O projeto contempla uma sede fixa e outra base móvel (carreta) dotada com mamógrafo, aparelho de ultrassom, mesa de exames e recepção. A capacidade de atendimentos será de 3000 mamografias e 3000 exames de prevenção de câncer de colo uterino por mês. “Essa unidade poderá percorrer todos os municípios da região norte do estado. A unidade fixa será instalada em Sinop, onde as mulheres que tiverem exames alterados serão encaminhadas para confirmação diagnóstica”, pontuou Anna Letícia.

Segundo dados do IBGE/2017 apresentados pela Comissão Pró – Implantação existem hoje aproximadamente 188.245 mulheres com idade entre 25 a 69 anos que poderão estar usando os serviços prestados pelas unidades.