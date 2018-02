Carro capota na avenida do aeroporto e mulher fica gravemente ferida

Kariny Santos

Um grave acidente foi registrado na madrugada do último sábado (03), na rotatória da Avenida do Aeroporto com a perimetral Teles Pires em Alta Floresta. No carro um Classic, cinza, ano 2014/15 com placas de Rio Branco/MT, estavam um casal; a motorista Rosinei Silva Zanol, 39 anos e o marido Fabrício da Rocha, 31 anos, que são da cidade de Carlinda. A condutora ficou gravemente ferida após o carro capotar.

O casal que casou recentemente, estava voltando de um show realizado em Alta Floresta quando teriam iniciado uma discussão, a motorista acabou perdendo o controle do veículo, atingiu o obelisco do Lions Clube na rotatória e em seguida chocou-se contra um poste. As causas oficiais do acidente estão sendo apuradas. No interior do veículo foi encontrado um litro de whisky.

A equipe do Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Regional, a mulher no momento do atendimento estava inconsciente, informações são de que a mesma encontra-se entubada, e o marido que estava no banco do carona sofreu apenas escoriações.

Conforme informações extra oficiais, a mulher capotou o veículo três vezes antes de parar, e teria quebrado os dois fêmurs e a bacia (articulação coxofemoral).