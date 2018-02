Primeira-dama sofre fratura no crânio em acidente e é hospitalizada em estado grave

A primeira-dama de Santo Afonso, Adelaine Caldeira, sofreu um grave acidente nesta quinta-feira (1º), próximo ao município de Barra do Garças (515 quilômetros de Cuiabá). Ela foi socorrida em estado grave e encaminhada para uma unidade de saúde da cidade. A vítima vinha com a família de uma cidade no interior de Goiás.

Ainda não há detalhes sobre o acidente. Porém, o fato foi confirmado pelo marido dela, o prefeito Joabe Almeida dos Santos à Rádio Pioneira. Segundo o gestor, a primeira-dama retornava ao estado, vindo do município de Iporá (GO). No veículo, estavam os pais dela, um sobrinho e a sua filha.

O prefeito também afirmou que sua esposa foi quem sofreu os ferimentos mais graves, tendo registrado várias fraturas, inclusive no crânio. “Ela está sendo levada para tratamento em Barra do Garças na UPA daquela cidade”, disse. Como o estado dela é grave, ainda não há condições para o translado para Cuiabá ou Goiânia.

O prefeito ainda fez um apelo para que a população ore pela recuperação dos envolvidos no acidente. (Olhar Direto)