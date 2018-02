Diretora presa por suspeita de abusar de aluno em MT vai responder a processo administrativo e pode ser demitida

A servidora foi presa na quinta-feira (1º) e deve responder por estupro de vulnerável e fornecimento de bebidas alcoólicas para adolescentes. Ela não teve a identidade divulgada.

A diretora da Escola Estadual Alcebiades Calhao, em Cuiabá, presa por suspeita de abusar de um aluno adolescente vai responder a um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e pode ser demitida do cargo. A servidora, que tem 45 anos, também é suspeita de promover festas e fornecer bebidas para estudantes menores de idade.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc-MT) afirmou que está acompanhando o caso e que uma equipe técnica da pasta avalia as medidas necessárias a serem tomadas.

As investigações contra ela tiveram início após denúncias anônimas.

Segundo as informações, a diretora levava alunos para eventos e bares da cidade. Nestas ocasiões, ela pagava bebidas alcoólicas a eles. As festas também aconteciam na casa dela com som alto, gerando a reclamação dos vizinhos.